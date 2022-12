Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 9,89 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,89 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,89 EUR.

Am 21.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 71,73 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 41,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 03.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,20 USD gegenüber -1,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 616,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,20 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Peloton Interactive am 08.02.2023 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,541 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

