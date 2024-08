Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schießt am Nachmittag hoch

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 15,2 Prozent.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,2 Prozent auf 3,87 USD. Bei 4,10 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.355.482 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 7,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 29,97 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 02.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,79 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 717,70 Mio. USD – eine Minderung von 4,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 748,90 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,538 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

