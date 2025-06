Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,17 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 6,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 6,04 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.105 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 76,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,83 USD. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 54,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 624,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.08.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,418 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert