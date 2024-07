Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 3,61 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 3,61 USD abwärts. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,53 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.116 Peloton Interactive-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 173,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 24,83 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,17 Prozent zurück. Hier wurden 717,70 Mio. USD gegenüber 748,90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 22.08.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,558 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

