Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 5,79 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 5,79 USD zu. Bei 5,89 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,65 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 525.310 Aktien.

Am 06.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 53,20 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,833 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 22.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,68 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 643,60 Mio. USD im Vergleich zu 642,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Peloton Interactive rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -0,593 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

