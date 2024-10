Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Peloton Interactive-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 6,28 USD.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2024 auf bis zu 7,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 56,81 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,833 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 22.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,68 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 643,60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,23 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.10.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,593 USD je Peloton Interactive-Aktie.

