Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,28 USD nach oben.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 8,28 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,29 USD. Bei 8,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 207.623 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,44 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 586,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595,50 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.02.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Dank Taylor Swift und Co.: Haben Musik-ETFs das Potenzial zum nächsten Meme-Hype?

Peloton-Aktie springt hoch: Umsatz von Peloton schrumpf nicht so stark wie befürchtet

Ausblick: Peloton Interactive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt