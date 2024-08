Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,58 USD zu.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 4,58 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,67 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 4,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 263.538 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,24 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,77 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,833 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive ebenfalls -0,68 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 643,60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 642,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,585 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

