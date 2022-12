Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag Verlust reich

Um 09:22 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 7,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,42 EUR.

Am 08.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,82 EUR an. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 78,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 6,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 6,33 Prozent sinken.

Peloton Interactive ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 805,20 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 616,50 USD.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -2,541 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

