Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,11 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 8,11 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 136.261 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,28 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 USD am 03.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 66,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.10.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,44 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 586,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595,50 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.02.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2025 -0,417 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

