Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagvormittag fester

Das Papier von Peloton Interactive legte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,5 Prozent auf 13,74 EUR. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 13,74 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 150 Stück.

Am 08.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 87,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,79 EUR. Dieser Wert wurde am 10.05.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 40,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 964,30 USD – das entspricht einem Abschlag von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.262,30 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 15.09.2022 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,643 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

