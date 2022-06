Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagmittag gefragt

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 30.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 8,92 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,92 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 8,92 EUR.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 108,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 91,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,75 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.05.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,61 Prozent zurück. Hier wurden 964,30 USD gegenüber 1.262,30 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 15.09.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,664 USD je Peloton Interactive-Aktie.

