Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 158,40 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 158,40 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 158,40 EUR zu. Bei 156,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 612 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 161,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,02 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 27.09.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 8,46 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Pfeiffer Vacuum 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,31 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,60 EUR je Aktie belaufen.

