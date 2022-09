Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 130,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 131,40 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 226,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 42,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2022 bei 129,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,93 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,83 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 04.11.2021.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

