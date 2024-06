Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 160,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 160,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 160,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 160,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,60 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 0,62 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,71 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Pfeiffer Vacuum seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR im Vergleich zu 253,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 30.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2024 9,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

