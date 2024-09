Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 150,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 150,40 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,45 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 3,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 218,43 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 243,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,60 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

