Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 175,40 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,40 EUR nach. Bei 175,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,00 EUR) erklomm das Papier am 23.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 45,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,08 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 8,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

