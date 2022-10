Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger greifen bei Pfeiffer Vacuum am Dienstagmittag zu

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 140,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 141,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234 Stück gehandelt.

Bei 226,00 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 37,96 Prozent Luft nach oben. Bei 120,80 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,06 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,83 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,59 EUR je Aktie belaufen.

