Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum wird am Mittwochmittag ausgebremst

Um 12:22 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 171,00 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 170,00 EUR ein. Bei 171,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.138 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei 220,00 EUR erreichte der Titel am 29.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 22,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,56 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,08 EUR im Vergleich zu 184,10 EUR im Vorjahresquartal.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum