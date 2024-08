Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 151,60 EUR zu.

Um 11:40 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 151,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 151,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,40 EUR. Zuletzt wechselten 375 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2024 auf bis zu 161,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfeiffer Vacuum-Aktie wird bei 133,00 EUR angegeben.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 243,65 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,35 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

