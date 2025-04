Plenum-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insiderdeal

Die plenum-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Kürzlich kam es bei plenum zu Directors' Dealings. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.03.2025 ein. Im Portfolio von plenum-Vorstand Wohlers, Ulf kam es am 26.03.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 1.545 Aktien zu jeweils 8,50 EUR hinzu. Die plenum-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 4,30 Prozent auf 8,50 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der plenum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 8,25 EUR. Der Börsenwert von plenum beläuft sich aktuell auf 14,00 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 1.697.470 Papiere.

Bereits am 13.12.2024 wurde eine Insidertrade von Wohlers, Ulf ausgemacht. Zu jeweils 8,00 EUR kaufte Wohlers, Ulf 1.128 Anteile.

Redaktion finanzen.net