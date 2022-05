Plug Power Aktie News: Plug Power am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die Plug Power-Aktie notierte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 20,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 20,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,35 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 42.325 Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 50,96 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 14,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2021). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 42,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 01.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 161,91 USD – eine Minderung von 151,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von -316,34 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2022 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,232 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

