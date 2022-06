Plug Power Aktie News: Plug Power schiebt sich am Mittwochmittag vor

Um 08.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 17,75 EUR. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 17,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.800 Plug Power-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 45,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 144,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 140,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -316,34 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,336 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

