Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,36 USD zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,36 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.925 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,44 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 300,00 Prozent zulegen. Bei 2,26 USD fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Plug Power veröffentlichte am 01.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 222,16 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,012 USD je Plug Power-Aktie.

