Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power tendiert tiefer

Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 21,45 EUR ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 21,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.233 Plug Power-Aktien.

Am 26.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,80 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2020 bei 8,93 EUR.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,216 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Plug Power-Aktie schließt trotzdem tiefer: Plug Power macht mehr Umsatz

Von Tesla zu Plug Power: Wasserstoff-Konzern schnappt sich Gigafactory-Experte von Elon Musk

Fonds im Fokus: BNPP Energy Transition

