Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,92 USD.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 1,92 USD abwärts. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,92 USD ein. Bei 1,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 564.279 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 358,49 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,61 USD. Abschläge von 16,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 143,35 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 44,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 260,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,200 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

