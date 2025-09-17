Polens Präsident Nawrocki zu Antrittsbesuch in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Polens neuer Präsident Karol Nawrocki kommt am Dienstag zum Antrittsbesuch nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird seinen rechtskonservativen Kollegen mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue begrüßen und anschließend ein Gespräch mit ihm führen. Später trifft sich Nawrocki mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Meinungsaustausch.

Nawrocki will Reparationsfrage ansprechen

Eines der Gesprächsthemen wird voraussichtlich die polnische Forderung nach Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden durch Hitler-Deutschland sein. Ein Sprecher Naworockis hat angekündigt, der Präsident werde dieses Thema "mit Sicherheit ansprechen". Die rechtskonservative Partei PiS, der Nawrocki nahesteht, hatte in ihrer Regierungszeit zu dieser Frage eine Parlamentskommission eingesetzt. Diese bezifferte vor drei Jahren die Reparationshöhe auf 1,3 Billionen Euro.

Deutschland lehnt solche Reparationsforderungen ab. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt. Auch Steinmeier hat diese Position immer wieder bekräftigt.

Beziehungen zu Polen sind für Bundesregierung ein Eckpfeiler

Vor dem Besuch betonte die Bundesregierung die Bedeutung enger Beziehungen zu dem Nachbarn im Osten. "Die deutsch-polnischen Beziehungen sind wirklich ein zentraler Eckpfeiler unserer gesamten Außenpolitik", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer./sk/DP/zb