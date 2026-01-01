DAX25.026 -1,1%Est505.945 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1634 +0,4%Öl63,71 -0,8%Gold4.668 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put Hot Stocks heute: DAX stürzt unter 25.000 Punkte - DAX Put bleibt attraktiv, neuer Trade: Meta Short mit Discount Put
Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil Alphabet-Aktie nach 4-Billionen-Dollar-Marke: Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

POLITIK: Dänemark schickt mehr Soldaten nach Grönland

19.01.26 13:49 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark schickt eine größere Anzahl an Soldaten nach Grönland. Das berichtete der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf das dänische Verteidigungsministerium. Die genaue Anzahl der Soldaten war demnach nicht bekannt, es solle sich jedoch um einen "wesentlichen Beitrag" handeln. Sie sollen TV2 zufolge noch am Montag in Kangerlussuaq, etwa 300 Kilometer nördlich von der grönländischen Hauptstadt Nuuk, ankommen. Begleitet werden sie demnach von dem dänischen Heereschef Peter Boysen.

Wer­bung

In der vergangenen Woche waren nach Angaben des dänischen Arktischen Kommandos etwa 100 dänische Soldaten in Nuuk und etwa genauso viele in Kangerlussuaq eingetroffen. Sie sollen mit der von Dänemark geführten militärischen Übung "Arctic Endurance" beginnen, an der auch Soldaten anderer Nato-Verbündeter teilnehmen sollen./arn/DP/mis