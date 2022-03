Ponce Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Ponce Financial Group hat am 03.03.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,890 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,072 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,51 USD gegenüber 0,165 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Ponce Financial Group im vergangenen Geschäftsjahr 93,48 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ponce Financial Group 55,22 Millionen USD umsetzen können.

