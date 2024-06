Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz fällt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 50,32 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,32 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,30 EUR nach. Bei 50,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 16.408 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 20,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

