Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Dienstagnachmittag leichter

Die Porsche SE Vz-Aktie musste um 05.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 59,62 EUR abwärts. Die Porsche SE Vz-Aktie sank bis auf 59,14 EUR. Bei 62,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche SE Vz-Aktie belief sich zuletzt auf 417.891 Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 38,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (59,14 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,81 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 14,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Wie Experten die Porsche SE Vz-Aktie im Juni einstuften

Rennen um die Spitze auf dem Elektroauto-Markt: Kann Volkswagen den Nasdaq-Konzern Tesla schon 2024 überholen?

Volkswagen - Eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images