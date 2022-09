Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr stieg die Porsche SE Vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 69,38 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,76 EUR zu. Bei 67,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 610.766 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche SE Vz-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche SE Vz-Aktie 17,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 87,63 EUR an.

Am 19.05.2021 hat Porsche SE Vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2021 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche SE Vz 24,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

