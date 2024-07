Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 41,60 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 41,60 EUR. Bei 41,78 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.191 Porsche Automobil vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,28 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 präsentieren. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

