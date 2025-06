Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 41,89 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 41,89 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,03 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,55 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 39.922 Aktien.

Am 12.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 81,76 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,49 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Porsche-Aktie.

