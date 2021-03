STADA führt Biosimilar von Roche-Krebsmedikament Avastin ein

Das Medikament wird von dem Schweizer Pharmakonzern Roche unter dem Handelsnamen Avastin vertrieben. Das Biosimilar von STADA ist ab sofort für Onkologen und deren Patienten in Deutschland und den Niederlanden erhältlich, wie der Konzern aus Bad Vilbel mitteilte. Die Einführung in weiteren europäischen Ländern wird in Kürze zum Teil abhängig von der jeweiligen nationalen Preisgestaltung und der Erstattungsfreigabe erfolgen.

Die STADA Arzneimittel AG hat das Biosimilar dank einer Partnerschaft mit dem spanischen Entwickler und Hersteller Mabxience auf den Markt gebracht, der seit 2016 über umfangreiche Erfahrungen mit Bevacizumab in Märkten wie Lateinamerika verfügt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit mAbxience hält STADA die Zulassung sowie die Vertriebs- und Vermarktungsrechte in rund 40 europäischen Ländern, darunter alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

