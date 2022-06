Société Générale-Aktie: Jefferies stuft SocGen herauf

Die französische Großbank Société Générale dürfte 2024 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 9 Prozent erzielen, was ein erhebliches Neubewertungspotenzial biete, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sollten die Zahlen zum zweiten Quartal als positiver Kurstreiber fungieren. Sie sieht für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent.

/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2022 / 15:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2022 / 19:05 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Société Générale (Societe Generale) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Société Générale (Societe Generale) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Société Générale (Societe Generale)

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com