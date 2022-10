Reckitt Benckiser-Aktie knickt dennoch ein: Reckitt Benckiser steigert Umsatz

Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum um 14 Prozent auf 3,74 Milliarden britische Pfund, wie die Reckitt Benckiser Group plc mitteilte, zu der Marken wie Clearasil, Sagrotan und Calgon gehören. Währungseffekte trugen 8,5 Prozent zum Wachstum bei. Auf vergleichbarer Fläche lag das Umsatzwachstum bei 7,4 Prozent.

Das Ziel für das flächenbereinigtes Nettoumsatzwachstum im Gesamtjahr 2022 grenzte Reckitt Benckiser auf eine Spanne von 6 bis 8 Prozent ein. Bisher sah der Konzern das untere Ende der Spanne bei 5 Prozent.

"In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir eine Normalisierung der Ernährungsmargen, ein höheres Investitionsniveau als in der ersten Jahreshälfte und ein härteres inflationäres Umfeld, da günstigere Hedging-Positionen, die in der ersten Jahreshälfte bestanden, zu höheren Sätzen erneuert werden", teilte das Unternehmen mit.

An der Börse in London sacken die Papiere von Reckitt Benckiser zeitweise um 3,25 Prozent auf 57,72 Pfund ein.

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)

