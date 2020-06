PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB mit Kursfeuerwerk

Im Frankfurt-Handel gewannen die PowerCell Sweden AB-Papiere zuletzt 5,7 Prozent. Die PowerCell Sweden AB-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,98 EUR. Bei 27,44 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der PowerCell Sweden AB-Aktie belief sich zuletzt auf 21.863 Aktien.

Am 20.02.2020 markierte das Papier bei 32,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 16.08.2019 gab der Anteilsschein bis auf 6,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,712 SEK je Aktie belaufen.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden