Der Autozulieferer Continental dürfte bereits im dritten Quartal den Großteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielen.

Wie der DAX-Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten am Dienstag mitteilte, wurden in den drei Monaten per Ende September bei Automotive "kontinuierliche Fortschritte" erzielt. "Die Mehrheit der offenen Themen wird voraussichtlich in Q3 abgeschlossen werden", so Conti.

Der neue Finanzvorstand Olaf Schick hatte im August gesagt, dass die Preisverhandlungen bei Automotive zu etwa 75 Prozent abgeschlossen sind. Der Abschluss der restlichen rund 25 Prozent der Gespräche werde im zweiten Halbjahr erwartet.

Wie Conti nun weiter mitteilte, dürfte die Profitabilität bei Automotive im dritten Quartal über der des zweiten Quartals liegen, trotz geringerer Umsätze. Große Hoffnungen setzt der Konzern aus Hannover weiter auf das Schlussquartal, das den Hauptbeitrag bei Automotive zur Erreichung des in Aussicht gestellten Prognosekorridors leisten sollte.

Bei Contitech dürfte die EBIT-Marge im dritten Quartal unter der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Bandbreite liegen, so der Konzern weiter. Die sehr schwachen Volumina würden weiter die Ergebnisse belasten.

Conti wird wie geplant am 11. November die Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Analyst Harry Martin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einem letzten Analystenbriefing vor dem Quartalsbericht. Es drohe also keine Gewinnwarnung, was für einen Kurssprung ausreichen könnte.

Die Aktien von Continental (Conti) haben am Mittwoch von freundlicheren Signalen mit Blick auf die Jahresziele des Autozulieferers und Reifenherstellers profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere als klarer Spitzenreiter im DAX via XETRA zeitweise um 5,8 Prozent auf 59,10 Euro und machten damit die Verlustserie seit Ende September auf einen Schlag nahezu wett. Im bisherigen Jahresverlauf gehören Conti mit einem Kursabschlag von gut 23 Prozent allerdings immer noch zu den schwächsten DAX-Werten.

Conti habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Informationsgespräch mit Analysten vor dem Quartalsbericht der Hannoveraner. Es drohe also keine Gewinnwarnung, so der Experte.

Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg Research wird ebenfalls zuversichtlicher und geht davon aus, dass Continental im dritten Quartal die Automotive-Margen in einem widrigen Geschäftsumfeld verbessert hat. Dies erwartet auch Alexander Wahl von der Investmentbank Stifel. Er hält es aber für unwahrscheinlich, dass das Jahresziel noch erreicht wird. Auch ContiTech dürfte darunter bleiben. Wahl kappte deshalb seine Schätzungen für 2024.

Im August hatte Conti-Vorstandschef Nikolai Setzer nicht nur die Umsatzerwartungen für den Konzern zurückgenommen, sondern auch die bisherigen Annahmen für die operative Marge der Autozuliefersparte. Zudem wurde der Abbau von 7.150 Stellen in der Verwaltung sowie in Forschung und Entwicklung angekündigt, womit die jährlichen Kosten bis zum kommenden Jahr um 400 Millionen Euro sinken sollen.

