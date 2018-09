Das iPhone X Plus: Teuerstes Apple-Handy aller Zeiten?

Das Apple-Mega-Event wird am 12. September 2018 steigen. An diesem Tag wird Apple traditionsgemäß im Rahmen einer sogenannten Keynote seine neue Produktpalette vorstellen. Die Modelle, auf die die Fangemeinde nun hofft, wurden bereits in einem Video geleakt und heizten die Gerüchte an . Jetzt wird spekuliert, dass eines dieser Smartphones jegliche Preisvorstellung sprengen könnte.

Teure Smartphones von Apple?

Bereits das im letzten Jahr erschienene Flaggschiff iPhone X liegt mit einem Grundpreis von 999 US-Dollar (1.149 Euro) im oberen Preissegment der Smartphones. Dagegen war das im letzten September ebenfalls neu vorgestellte iPhone 8 bereits ab 699 US-Dollar (799 Euro) zu haben. Doch in diesem Jahr könnte die Preisspanne noch weiter anziehen, verlautete jüngst das Online-Magazin "GIGA". Denn sollte tatsächlich, wie bereits vermutet, ein iPhone X in einer größeren Variante - ein iPhone X Plus - herauskommen, dürfte der Kaufpreis für dieses Modell nur noch höher angesetzt sein als der der Standardgröße.

Preisvorhersagen für die neuen iPhones

Mit der zuletzt eingeführten Produktpalette konnte der iKonzern den Durchschnittspreis für seine smarten Mobiltelefone um 19 Prozent auf im Schnitt 724 US-Dollar steigern. Mit den höheren Verkaufspreisen bezieht Apple auch höhere Margen. Diese Entwicklung könnte der iKonzern versuchen beizubehalten - oder mit einem noch teureren Modell erneut zu übertrumpfen versuchen.

Vermutlich wird der direkte iPhone X-Nachfolger wieder dieselbe Summe kosten wie die 2017er Version: 999 US-Dollar beziehungsweise 1.149 Euro für die 5,8 Zoll OLED Version. Allerdings wird davon ausgegangen, dass das Pedant zum iPhone 8 mit einem 6,1 Zoll LCD-Display seinen Vorgänger preislich übersteigen wird: Da auch bei diesem neuen Modell die FaceID erwartet wird, dürfte der Kaufpreis bei 749 US-Dollar (849 Euro) liegen. Jegliche Preisvorstellungen könnte ein mögliches iPhone X Plus übertreffen: Für ein 6,5 Zoll OLED-iPhone dürften potentielle Käufer für die Grundversion satte 1.099 US-Dollar oder 1.259 Euro auf den Tisch legen, lässt nun der Bericht von "GIGA" vermuten.

Wie genau die neuen iPhones ausfallen und für welche Kaufpreise diese zu erhalten sein werden bleibt bis zum Tag der Keynote eine Vermutung.

