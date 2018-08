US-Patent- und Markenamt: Ersetzt Apples iPhone bald unseren Reisepass?

"iAusweis"

Seit iOS 6 bietet Apple die "Wallet", eine elektronische Brieftasche, in der Nutzer zum Beispiel ihre Flugtickets oder Kinokarten auf dem Smartphone speichern können, an. Demnächst soll auch "Apple Pay", die kontaktlose Bezahlfunktion mit dem iPhone, in Deutschland verfügbar sein. Nun scheint Apple mit dem iPhone zudem Ausweisdokumente wie den Reisepass auf das iPhone bringen zu wollen. Dies geht aus einem vom US-Patent- und Markenamt veröffentlichten Patentantrag hervor. Demnach würde Apple es in Erwägung ziehen, die Daten von Ausweisdokumenten im Secure Element des Smartphones abzuspeichern. Eine technische Infrastruktur für solch eine Technologie wäre schon größtenteils mit dem Fingerscan, der Near Field Communication (NFC) und dem Secure Element vorhanden. Dem Dokument ist zu entnehmen, dass Apple den Antrag schon am 30. März dieses Jahres eingereicht habe.

Mögliche Umsetzung

Immer mehr Ausweisdokumente sind mittlerweile in einer ePass-Variante erhältlich, so auch der deutsche Personalausweis. Nach Angaben des US-amerikanischen Patentamts soll mittels der NFC-Technologie ermöglicht werden, dass das iPhone die Daten eines E-Personalausweises auslesen und im Secure Element speichern kann, wobei eine endgültige Speicherung erst durch die Erlaubnis der zuständigen Behörde erfolgen soll. Die gespeicherten vertraulichen Daten sollen danach durch die biometrischen Informationen wie Fingerabdruck oder Gesichtsscan des Nutzers vor dem Eingriff von Unbefugten geschützt werden. Bei Grenzüberschreitungen ist es jedoch noch meistens Pflicht, lesbare Ausweisdokumente mizuführen. Diese Gesetze müssten sich in Zukunft ändern, damit das Ausweisen via iPhone nicht zu einem Zusatz verkommt. Wie "heise.de" berichtet, soll zudem auch ab iOS 12 das iPhone die Studentenausweise an einigen Universitäten ablösen und die damit einhergehenden Funktionen anbieten.

