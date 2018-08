Apples Software deutet auf ein noch größeres iPhone X hin

Spekulationen über Spekulationen - Der Technologiekonzern Apple nährt jedes Jahr Gerüchte, die sich auf der finalen Keynote im September bestätigen oder eben nicht. Die jüngsten, handfesten Beweise, die vom Technologieriesen Apple höchstpersönlich gestreut wurden, sind jedoch keine Spekulation mehr. Es dürfte uns im Herbst ein noch größeres iPhone erwarten.

Die letzte Beta-Version (Vorab-Testversion) des neuen Betriebssystems iOS 12 offenbarte den Hinweis. Erst neulich wurde im Code einer Beta-Version ein Hinweis auf das neue iPad Pro gefunden.

Der iOS-Entwickler und 9to5mac-Autor Guilherme Rambo konnte den versteckten Hinweis aufspüren. Im sogenannten PassKitUIFoundation-Framework fand er die Grafik eines neuen iPhone-Modells, die er daraufhin auf Twitter veröffentlichte. Wie das Apple-Flaggschiff iPhone X hat auch das neue, weitaus größere iPhone keinen Homebutton und einen Notch. Der Unterschied liegt wahrlich in der Größe des Modells, wie auf der Grafik erkennbar.

I'm having dejavu. Payment glyphs for "iPhone X Plus", iPhone X (for comparison) and 2018 iPad Pro (which is square and weird). Found in PassKitUIFoundation. pic.twitter.com/H13448oYr8