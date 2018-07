Streicht Apple das iPhone X und SE von der Produktpalette?

Neue Generation in den Starlöchern

Laut den Analysten John Donovan und Steve Mullane sollen drei neue iPhone-Modelle in den Startlöchern stehen. Diese sollen womöglich das iPhone 11, das iPhone 11 Plus und ein iPhone 9 sein. Das iPhone 11 und 11 Plus sollen jeweils ein OLED-Display mit 5,8 oder 6,1 Zoll großem Display erhalten. Das womöglich günstigere iPhone 8 soll dahingegen nur mit einem LCD-Panel ausgestattet werden und soll als Konkurrenz zu günstigen Android-Smartphones dienen. Mit dieser breiter gefächerten Produktpalette könnte Apple den Kundenwünschen wieder mehr entsprechen, da viele Nutzer in den letzten Monaten gehäuft den Wunsch nach einem Plus-Modell geäußert haben. Noch im dritten Quartal sollen, nach Insider-Informationen, für das dritte und vierte Jahresviertel 91 Millionen Einheiten der neuen Generation fertiggestellt werden. Für das erste und zweite Quartal des nächsten Jahres seien sogar 92 Millionen Geräte geplant. Die Analysten sehen einen steigenden Bedarf nach einem Upgrade, da sich in den letzten ein bis zwei Generationen unterdurchschnittlich viel verändert habe.

Auf dem Abstellgleis

Das im letzten Jahr erschienene Jubiläumsmodell iPhone X könnte nach nicht einmal einem Jahr wieder abgesetzt werden. Ob es an den Verkaufszahlen des Apple-Flaggschiffs gelegen hat, ist durchaus spekulativ. Die Verkaufszahlen aller iPhones lagen zwischen Januar und März 2018 bei 52,2 Millionen Einheiten - wie viele iPhone X darunterfallen, verrät das Unternehmen nicht. Insidern zufolge, steht jedoch schon fest, dass die Produktion für das Jubiläumsmodell im dritten Quartal eingestellt werden soll. Eine Vergünstigung für das iPhone X nach Erscheinen der neuen Generation sehe das Unternehmen nicht vor. Mit den neuen Modellen und der Aussortierung habe Apple die Chance den Fokus auf neue Geräte zu setzen. Neben dem iPhone X steht auch das SE auf dem Abstellgleis. Nachdem eigentlich eine Nachfolge geplant gewesen war, habe sich das Unternehmen kurzfristig dagegen entschieden und auch hier eine Einstellung dieses Modell angepeilt, so Donovan und Mullane.

