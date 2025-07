Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 214,07 USD.

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 214,07 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 215,69 USD. Bei 213,76 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 213,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.767.876 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,19 USD.

Am 01.05.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,08 Prozent auf 95,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,17 USD je Apple-Aktie.

