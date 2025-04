Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Gesundheitsministerin Warken

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Gesundheitsministerin Warken

Ein Sprung vom Zehn-Meter-Brett ins Haifischbecken ohne Schutzkleidung ist nichts dagegen. Wenn die Tauberbischofsheimerin Nina Warken am 6. Mai als neue Gesundheitsministerin vereidigt wird, gibt es keine Schonzeit für sie. Von ihrem Vorgänger Karl Lauterbach erbt sie einen Berg an ungelösten Problemen und nicht vollendeten Reformen. Erschwert wird die Sache dadurch, dass die Christdemokratin aus dem nördlichsten Wahlkreis Baden-Württembergs bislang nicht als Gesundheitsexpertin aufgefallen ist, sondern sich mit Innen- und Rechtspolitik beschäftigt hat. Warken kann sich zwar auf den Sachverstand des Ministeriums stützen, muss sich allerdings erst einmal in die komplexe Materie des Hauses einarbeiten, das schon in normalen Zeiten als eines der schwierigsten gilt.