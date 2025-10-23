DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,5%Nas22.740 -0,9%Bitcoin93.823 +1,2%Euro1,1598 -0,1%Öl65,00 +1,0%Gold4.096 ±0,0%
Pressestimme: 'Die Glocke' zu Stadtbild-Debatte

23.10.25 05:34 Uhr

OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Stadtbild-Debatte

Die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Stadtbild war unklug. Am besten hätte er ganz darauf verzichtet, um sich und der Bundesrepublik eine unnötige Debatte in ohnehin angespannten Zeiten zu ersparen. Oder er hätte seine Bemerkung, wenn er sie denn tätigt, zumindest erklären sollen. So debattieren Politiker, Prominente und Politikwissenschaftler seit Tagen darüber, was der Kanzler denn nun genau gemeint hat. Sicherlich kann man Merz den Vorwurf machen, dass er mit seiner flapsigen Bemerkung nicht dem Format eines Bundeskanzlers gerecht geworden ist, der seine Worte mit Bedacht abwägen muss. Ihn nun aber wegen Volksverhetzung anzuzeigen, wie es die Grünen in Castrop-Rauxel tun, ist völlig überzogen und wird der Sache nicht gerecht./yyzz/DP/zb