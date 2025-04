Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU braucht deutsche Verteidiger

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU braucht deutsche Verteidiger:

"(.) Deutschland muss (.) nicht nur zum Rückgrat der Verteidigungsfähigkeit des freien Europas werden, wie Steinmeier zu Recht fordert, sondern auch sicherheitspolitischen Führungswillen entwickeln. Die Europäer müssen sich nicht nur, aber auch wegen der Notwendigkeit einer glaubhaften nuklearen Abschreckung bemühen, so viel wie möglich vom Bündnis mit Amerika zu retten. Doch so richtig es früher in den meisten Fällen war, sich am Kurs Washingtons zu orientieren - seit Trumps Rückkehr geht das nicht mehr, schon weil keiner weiß, wie dessen "Kurs" am nächsten Tag sein wird. Trumps grundsätzlicher Neigung, seinem Moskauer Bruder im Geiste zu glauben und ihm unfassbare Zugeständnisse zu machen, dürfen die Europäer sich nicht hingeben. Appeasement gegenüber Diktatoren verkleinert die Kriegsgefahr nicht, sie vergrößert sie.(.)"/yyzz/DP/nas