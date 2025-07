Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Richterwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Richterwahl:

"Es geht weniger um fachliche oder rhetorische Exzellenz, sondern um Persönlichkeiten oder besser: den Eindruck davon. Sind die Verfassung und deren höchster Wert hier in guten Händen, mag eine Frage lauten. Oder konkreter: Wer den bestehenden Abtreibungskompromiss auf jeden Fall beibehalten will, der wird(.) hier keine Kompromisse machen. Das ist legitim. Die Wahl durch das Plenum des Bundestages, verbunden mit dem Wunsch nach Transparenz, hat einen Preis. Der ist gewollt, wobei damit nie Bedrohung und Verleumdung verbunden sein dürfen. Wohl aber Verknappung und Zuspitzung, Meinungskampf. Diese Konstellation mag so noch nicht vorgekommen sein, nicht nur für die schwarz-rote Koalition: Jeder muss sich sein Bild machen. Jeder kann sich ein Bild machen. Es ist klug, wenn alle Beteiligten dem Schutz der Institutionen Vorrang geben."/DP/jha