DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.635 +1,2%Euro1,1814 ±-0,0%Öl67,84 -0,1%Gold3.659 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich -- Fed senkt Leitzins -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu zehn Jahre Dieselskandal

18.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu zehn Jahre Dieselskandal:

"Vor zehn Jahren flog einer der größten Industrieskandale der deutschen Geschichte auf: der Dieselskandal. Im Zentrum: Volkswagen. Allein dort wurden elf Millionen Autos mit manipulierten Abgas-Softwares verkauft - Fahrzeuge, die auf dem Prüfstand sauber erschienen, auf der Straße aber Dreckschleudern waren. Als alles herauskam, drohte der Kollaps des Konzerns. Zehn Jahre danach bleibt ein bitteres Fazit: Der Dieselskandal ist Symbol einer Industrie, die sich verhoben hat. Er zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Profitstreben, Lobbyismus und politisches Duckmäusertum zusammenspielen. Und die Lehre? Es braucht eine radikale Abkehr vom alten Denken in der Autoindustrie. Transparenz statt Vertuschung, Innovation statt Rückwärtsgewandtheit. Und es braucht eine konsequente Verkehrspolitik, die nicht länger verlängerte Werkbank der Autokonzerne ist, sondern Leichtigkeit des Verkehrs, "Vision Zero" bei den Unfällen und Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt."/yyzz/DP/nas