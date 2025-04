Pressestimme: 'Handelsblatt' zu IWF-Prognose

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu IWF-Prognose:

"Schon jetzt ist die anfängliche Euphorie der Anleger über das deutsche Schuldenpaket der Ernüchterung gewichen. Die künftige Bundesregierung gebe kurzfristig zu wenig Wachstumsimpulse, zudem sei unklar, ob die Schulden tatsächlich in die Modernisierung des Landes fließen, so die Kritik. Der wohl neue Bundeskanzler Friedrich Merz und sein wahrscheinlicher Vizekanzler Lars Klingbeil müssen hier schnellstmöglich für Klarheit sorgen, um zumindest diese Unsicherheit zu beseitigen. Aber auch das wird nicht ausreichen, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Genauso wenig wie das, was Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Dieser kann nur ein Startpunkt sein, aber auf der Strecke braucht es eine deutlich ambitioniertere Wirtschaftspolitik. Wenn Union und SPD den Fehler der Ampel wiederholen und trotz völlig neuer Lage am Koalitionsvertrag festhalten, droht auch die neue Bundesregierung schnell zu scheitern."/DP/jha